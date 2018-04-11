Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на выборах

2018-04-11 12:51 | www.apa.az | 9

Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на выборах.

Как сообщает АПА, он вместе с членами семьи проголосовал на 18 избирательном участке 23-го Насими-Сабаилского избирательного округа.

З.Орудж в интервью журналистам сказал, что никакого давления на избирателей не зарегистрировано: «Члены нашей избирательной команды также находятся на разных избирательных участках и ведут свои наблюдения. Считаю, что 11 апреля – важный день в жизни Азербайджана. У нашего народа есть ожидания от этого дня. Гражданская позиция, общественные инициативы и ответственность чиновников... В моем понимании результаты выборов должны состоять из этого. За последние десятилетия Азербайджанское государство проделало большой путь. У всех нас есть возможность правильно оценить этот период. Итоги выборов должны быть такими, чтобы никто не считал себя побежденным. Я считаю, что если подойти с этой точки зрения, то победить доложен такой человек, который обеспечит национальное единство и продолжит путь развития нашего государства. Чтобы враждебность между политическими силами, взаимные обвинения прекратились, снизилось до минимума влияние на Азербайджан мировых проблем, улучшились финансовые возможности людей. Уверен, что так и будет».