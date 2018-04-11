Бунт в бразильской тюрьме: не менее 20 погибших

2018-04-11 13:10 | www.oxu.az | 8

Один надзиратель и 19 заключенных погибли в результате попытки побега из тюрьмы в бразильском городе Белен в штате Пара.

Еще четыре надзирателя получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, передает Oxu.Az с ссылкой на BBC.

Попытка побега была осуществлена заключенными при помощи сообщников, напавших на тюрьму снаружи.

Власти пока не установили, удалось ли кому-то из заключенных совершить побег.

В прошлом году в результате бунта в тюрьме города Манаус, столице бразильского штата Амазонас, погибли 56 заключенных. Бунт был спровоцирован криминальными разборками между бандами наркоторговцев. Властям удалось подавить беспорядки только через 17 часов после начала бунта.

Самый кровавый бунт заключенных в Бразилии произошел в тюрьме Карандиру в 1992 году, когда в результате беспорядков погибли 111 человек.