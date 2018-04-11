Бестселлер Эльчина Сафарли вошел в книжный фонд библиотеки Татарстана

2018-04-11 12:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Издание азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Расскажи мне о море" вошло в книжный фонд Центральной городской библиотеки Елабуги (Татарстан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на www.elabuga-rt.ru.

Бестселлер душевного писателя Востока – так говорят об этой книге азербайджанского писателя Эльчина Сафарли.

Произведения Сафарли завоевали огромную популярность, а их список уже довольно большой. Автор славится изумительным и лаконичным стилем написания, удовольствие от чтения его книг позволяют получать красивые и трогательные высказывания.

Появления на свет книги «Расскажи мне о море» поклонники Эльчина Сафарли ждали с нетерпением. На полках магазинов она появилась в сентябре 2016 года. Как утверждает сам писатель, «Расскажи мне о море» − это чистая и искренняя история. В ней нет отрицательных героев. Книга пропитана любовью к морю, животным, детству, людям, находящимся рядом и где-то далеко, за несколько сотен или тысяч километров.

Взяв в руки эту книгу, можно пропасть на несколько часов. Теплая и легкая, она захватывает, завораживает, ее хочется перечитывать снова и снова. В книге собраны короткие истории-воспоминания, записки, которые автор собирал на протяжение всей жизни. В них описываются различные ситуации, случаи и уроки, извлеченные из них. Это история о том, что порой нужно объездить полмира, чтобы осознать: по-настоящему важное ждет тебя дома.

Кто-то сказал, что писатель, по сути, всю свою жизнь пишет всего одну книгу, просто добавляя к ней что-то новое, порой даже меняя почти все на корню. Рассказы Эльчина Сафарли, собранные в книге «Расскажи мне о море», − это часть его жизни, которую он дарит своим читателям, приглашая заглянуть к нему в душу. Он не пытается никого удивить сказочными приключениями, а возвращает к лучшим мгновениям нашей жизни – в детство. К морю…



Напомним, что книга "Расскажи мне о море" в 2016 году вошла в ТОП-10 (по результатам журнала Forbes) самых продаваемых романов и сборников в России