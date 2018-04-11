Эльман Рустамов: «О девальвации маната не может быть и речи»

2018-04-11 12:54 | www.apa.az | 8

«В Азербайджане наблюдается макроэкономическая стабильность, имеющая под собой фундаментальные основы».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов. Он подчеркнул, что на платежном балансе страны сформировалось положительное сальдо, а валютные резервы растут с начала года.

«Кроме того, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом цена нефти повысилась на 25%, вырос ненефтяной экспорт, в страну поступает валюта по линии туристического сектора. Все эти факторы указывают на то, что о девальвации маната не может быть и речи. Что касается валют наших основных торговых партнеров, то они могут вызвать волатильность лишь на уровне 0,2-0,3%. Но это незначительный показатель. В страну поступает достаточно валюты, мы готовы погасить любой спрос на наличность».