В парламенте Армении подожгли дымовые шашки - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-11 13:18 | www.oxu.az | 7

Депутаты от блока «Выход» в зале заседаний парламента 11 апреля провели своеобразную акцию.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для выступления к трибуне подошел депутат от армянского блока «Выход» Арарат Мирзоян.

«Свободные граждане Армении, настал момент, когда мы можем сорвать третий срок пребывания Сержа Саргсяна у власти, положить конец власти Республиканской партии Армении и построить страну нашей мечты.

Для этого необходимо, чтобы вы пришли 13 апреля в 18:30 на Площадь Свободы, где мы вместе зажжем факел нашей свободы», - заявил Мирзоян.

После этого он вынул из кармана дымовые шашки и поджег их.

К нему присоединилась также другой депутат от альянса «Выход» Лена Назарян. Она также подожгла дымовые шашки. Весь зал заседаний парламента Армении окутал дым.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов никак не отреагировал на акцию, он лишь в конце заявил:

«Акция как будто не удалась. Откройте двери, пусть люди нормально работают. Пусть общественность решит, кто и чем занимается в парламенте».