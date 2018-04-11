В Алжире разбился военный самолет

2018-04-11 13:04 | www.apa.az | 9

В Алжире разбился военный самолет.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, число погибших может превысить 200 человек.





Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что большинство пассажиров были военными, никто не выжил.

Алжирское информационное агентство сообщает, что самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. Причиной могла стать техническая неисправность.



Как передает Новостной портал Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78.

На место происшествия направили 14 машин скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.