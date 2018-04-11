Выживших при крушении военного самолета в Алжире нет (Обновлено)

2018-04-11 12:59 | www.trend.az | 7

Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник, передает РИА Новости.

Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров являлись военнослужащими. Самолет упал в районе аэропорта.

В настоящее время спасатели тушат возникший на месте крушения пожар. Источники сообщают, что самолет упал через несколько минут после взлета. Одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность.

Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.