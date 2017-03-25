В Кыргызстане задержали около 70 участников митинга

2017-03-25 18:18 | www.trend.az | 3

При разгоне митинга сторонников задержанного экс-депутата парламента Кыргызстана были задержаны 68 человек. Об этом заявил в субботу журналистам замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев, передает РИА Новости.

"За хулиганство и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов задержаны 68 человек", — сообщил представитель МВД.

По его словам, участники акции протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. Сторонники экс-депутата также разбили стекла автобуса принадлежащего МВД.