Глава МИД Китая Ван И посетит Японию

2018-04-11 13:02 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел КНР Ван И 15-17 апреля совершит официальный визит в Японию, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Член Госсовета КНР, глава МИД КНР Ван И с 15 по 17 апреля совершит официальный визит в Японию и вместе с министром иностранных дел Японии примет участие в четвёртом китайско-японском экономическом диалоге на высоком уровне", — сообщил на брифинге Гэн Шуан.

Он отметил, что визит министра является одной из важных мер по усилению контактов на высоком уровне между двумя странами.

"Мы надеемся, что благодаря этому визиту стороны смогут повысить уровень взаимодоверия, достигнут консенсуса, смогут урегулировать разногласия и укрепят тенденцию улучшения китайско-японских отношений", — добавил китайский дипломат.