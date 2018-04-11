Самир Шарифов: В Азербайджане нет фундаментальных рисков для макроэкономической стабильности

2018-04-11 13:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет фундаментальных рисков для макроэкономической стабильности, сказал в среду журналистам министр финансов страны Самир Шарифов.

Комментируя происходящие в соседних странах колебания курса национальных валют, министр отметил, что они не окажут сильного влияния на Азербайджан.

"Если смотреть с призмы обеспечения устойчивости государственного бюджета и макроэкономической стабильности, то можно сказать, что в настоящее время перед нами нет никаких фундаментальных рисков", - сказал Шарифов.

Отметим, что новые санкции США отправили рубль на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.