Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir

2017-03-25 18:14 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 11 aylık bir aranın ardından, Antalyalılarla beraber olmanın memnuniyetini duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 16 Temmuz'da Samuel Eto'o Vakfı'nın Kamerunlu çocuklar için gerçekleştireceği bir organizasyon dolayısıyla Antalya'da olacaklarını anımsatarak, "Fakat bir önceki gece Türkiye, tarihinin en alçak, en sinsi, en ahlaksız darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Feto ihanet çetesi mensupları devletin namuslarına emanet ettiği silahları milletimize doğrultarak darbe yapmaya kalktılar." diye konuştu.

"Emanete halel getirmedik, ülkemizi bu hainlere bırakmadık"

Darbe teşebbüsü sırasında TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyet teşkilatı binalarının, Marmaris'te konakladıkları otelin, Türksat binasının bombalandığını anlatan Erdoğan, "Ankara'da, İstanbul'da vatandaşlarımıza ateş açtılar, tanklarla, zırhlı araçlarla üzerilerinden geçtiler. F16'larla bombaladılar, helikopterlerle taradılar ancak tüm kalleşliklerine, tüm alçaklıklarına rağmen Türkiye'yi teslim alamadılar. Emanete halel getirmedik, ülkemizi bu hainlere bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Milletle bir ve beraber olarak darbecilerin karşısına dikildiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde ilk defa milletiyle birlikte olan cumhurbaşkanı, hükümeti, Meclis'i sayesinde bir darbe girişimi akamete uğradı. Türk milleti istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkacağını içerideki ve dışarıdaki tüm müstevlilere gösterdi." dedi.

Antalya'nın da demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Darbe girişiminde ülkesinin ve milletinin safında savaşan Antalyalı bir polis memurumuzla bir üniversite öğrencimiz de şehit oldu. Ne diyordu o akşam Türkiye? 'Arkadaş yurduma alçakları uğratma, sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın'. İşte siz bunu yaptınız ve o Feto terör örgütü bu milleti teslim alamadı."

"Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin cebinden paralarını çalanlar, hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti altına alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür." dedi.

"Vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " diye konuştu.

"Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor Kılıçdaroğlu, 'Kendisine 100 tane yardımcı atayacak' diyor. '500 tane bakan atayacak' diyor. Ya yapma, benim milletime bu yalanları söyleme. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz göreve geldiğimizde 36 bakandan oluşuyordu hükümet. Biz geldik bunu 25'e indirdik. Dürüst ol dürüst. Biz bir defa özel sektörden aldığımız derslerle geldik. Bu işleri iyi biliriz. 14 yıldır bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Ama sen bu işlerden de anlamazsın. Daha çok çalışman lazım. Bu iş biraz da olur olmaz meselesi. Mantığı var. Cumhurbaşkanı bir veya iki yardımcı, en fazla bilemedin üç yardımcı. Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır. Gereğine göre azalır veya artar." dedi.

Kaynak: AA