Член наблюдательной миссии ГУАМ: «Мы не увидели ничего негативного»

2018-04-11 14:12 | www.apa.az | 6

«Процесс голосования проходит в очень спокойной, нормальной обстановке».

Об этом АПА сказал наблюдающий за процессом голосования на президентских выборах в Азербайджане член наблюдательной миссии ГУАМ, представитель парламента Грузии Гедеван Попхадзе.

«Мы побывали на 11 участках. Согласно нашим наблюдениям могу сказать, что выборы проходят нормально. Мы не увидели ничего негативного», - подчеркнул он.

Другой член наблюдательной миссии ГУАМ, представитель парламента Украины Олег Медуница также сказал, что выборы в Азербайджане проходят спокойно: «Пока что нами не были зарегистрированы нарушения на избирательных участках, в которых мы побывали. Мы побеседовали с местными наблюдателями, они также ничего не сказали о нарушениях правил и актов».