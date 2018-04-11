Россия будет сбивать ракеты США - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-11 13:42 | www.oxu.az | 6

Россия оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар», которым владеет военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла».

Он добавил, что Москва может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Кто предоставил главе российской дипмиссии в Ливане полномочия делать подобные заявления, не уточняется.

В Военной доктрине РФ отмечается, что «применение вооруженных сил, других войск и органов в мирное время осуществляется по решению президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством».

«При этом применение вооруженных сил, других войск и органов осуществляется решительно, целенаправленно и комплексно на основе заблаговременного и постоянного анализа складывающейся военно-политической и военно-стратегической обстановки», — говорится в документе.