Президентские выборы в Азербайджане соответствуют мировым стандартам - генсек Парламентского союза ОИС (эксклюзив)

2018-04-11 14:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят в соответствии с мировыми стандартами. Об этом в среду сказал Trend генсек Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) Махмуд Эрол Кылыдж.

Кылыдж отметил, что на всех избирательных участках, где он побывал вместе с членами миссии, они были свидетелями прозрачных и демократических выборов.

«Несомненно, что азербайджанский народ сделает самый правильный выбор», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 12:00, на президентских выборах в республике проголосовали 39,39 процента избирателей, то есть 2 093 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.