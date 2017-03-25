Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

2017-03-25 18:44 | www.trend.az | 6

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северо-восточной части острова Новая Гвинея (на территории государства Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:07 в субботу землетрясения имел координаты -5.15 градуса южной широты и 145.46 градуса восточной долготы и находился примерно в 37 км от населенного пункта Маданг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".