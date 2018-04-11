Самир Шарифов: «Ведутся переговоры о кредитном соглашении с банками, финансирующими проект «Южный газовый коридор»

2018-04-11 14:13 | www.apa.az | 6

«ЗАО «Южный газовый коридор» ведет переговоры о кредитном соглашении с Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям Всемирного банка и банками, финансирующими проект «Южный газовый коридор».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов. «Финансированием проекта «Южный газовый коридор» занимается специально учрежденная государством компания - ЗАО «Южный газовый коридор». Заимствования в целях финансирования своевременно осуществлены под гарантии государства, так как, согласно международной практике, для реализации проекта требуется банковская гарантия. Принимая во внимание, что это новая компания, данные гарантии выдает государство. Однако после того, как проект будет полностью готов к запуску, мы можем заняться вопросом их замены.

Успех проекта доказывает тот факт, что большинство международных финансовых институтов выделили на него кредит. Среди них Всемирный банк, Азиатский банк развития, недавно созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) также решило предоставить кредит для проекта. В настоящее время компания ведет переговоры о заключении кредитного договора с агентством и банками, которые финансируют проект».