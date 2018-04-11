Шахмар Мовсумов: «Мы ожидаем резкого роста дивидендов от российского банка ВТБ»

2018-04-11 14:15 | www.apa.az | 6

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) ожидает резкого увеличения дивидендов от российского банка ВТБ по итогам 2017 года.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов. «В мае текущего года в Санкт-Петербурге пройдет общее собрание акционеров банка. На собрании будут назначены новые члены Наблюдательного совета, а также приняты решения относительно выплаты дивидендов за 2017 год. В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом мы ожидаем резкого увеличения дивидендов», - сказал Ш.Мовсумов.