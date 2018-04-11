Юноша столкнулся с сюрпризом на избирательном участке

2018-04-11 14:16 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане 143 избирателям именно в день выборов 11 апреля исполняется 18 лет.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы Центральной избирательной комиссии Азербайджана Шахин Асадли.

Один из таких граждан Азербайджана, житель села Ашагы Легер Гусарского района Давид Рамазанов столкнулся с сюрпризом на избирательном участке.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на sechki-2018.az, первыми поздравившими Рамазанова, который 11 апреля отмечает свой день рождения, стали члены комиссии участка номер 11 Гусарского городского избирательного округа номер 51.

Юноше, которому исполнилось 18 лет, было вручено удостоверение «Впервые голосующий избиратель», отправленное из Центральной избирательной комиссии.

Выражая признательность за поздравления, юноша сказал, что этот день рождения, совпавший с днем выборов, навсегда останется в его памяти.

В целом, в Гусарском городском избирательном округе номер 51 впервые получили право на голосование в президентских выборах 184 человека. В этом округе наряду с Давидом Рамазановым, 18-летие отмечает также житель села Энигоба Турал Шекералиев.

А.Мамедов

