Эльман Рустамов: Нет оснований для девальвации

2018-04-11 14:29 | www.oxu.az | 6

Изменения в курсах валют наших основных торговых партнеров могут вызвать волатильность лишь на уровне 0,2-0,3 процента.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

«Но это не так серьезно. Официальный курс маната стабилен. Мы удовлетворяем все потребности банков. В страну завезено достаточно наличной валюты. Мы готовы удовлетворить любой спрос в наличной валюте.

Для колебаний курса нет никаких оснований. Еще раз заявляю, что общая экономика стабильна. Стабильность нашей национальной валюты сегодня зиждется на очень прочных макроэкономических основах. Для девальвации и ослабления маната нет никаких оснований.

Призываю всех к спокойствию. Мы желаем, чтобы в соседних стран тоже все наладилось».

Л.А.

