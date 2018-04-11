Президентские выборы в Азербайджане - хороший пример открытых, честных, демократических выборов - глава делегации МПА СНГ

2018-04-11 14:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане - хороший пример открытых, честных, демократических выборов, заявил в среду журналистам глава российской делегации Межпарламентской ассамблеи СНГ Ильяс Умаханов.

"Голосование проходит в пользу будущего, развития и стабильности Азербайджана. Это настроение почувствовали все наблюдатели, которые представляют Парламентскую ассамблею СНГ", - сказал он.

Умаханов особенно высоко оценил организацию выборов.

"Это очень четкая организация самого процесса выборов - хорошо оборудованные участки, хорошие помещения, возможности беспрепятственно, открыто и прозрачно голосовать. И наконец это очень хорошие условия для работы международных наблюдателей, которые не встретили никаких препятствий, как с точки зрения общения с членами комиссии, так и с избирателями, после того как они сделали свой выбор", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

По информации на 12:00, на президентских выборах в республике проголосовали 39,39 процента избирателей, то есть 2 093 343 человека.

(Автор: Илькин Шафиев)

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