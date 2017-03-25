В Конго террористы обезглавили 40 полицейских

2017-03-25 19:05 | www.apa.az | 5

В Демократической Республике Конго группа вооруженных людей напала на местную полицию и обезглавила 40 полицейских. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Как заявил агентству представитель местных властей, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку в пятницу. Они похитили у полицейских оружие и угнали автомобили.

Ранее сообщалось, что в соседней Центральноафриканской Республике вооруженные люди напали на несколько деревень, убив при этом не менее 50 человек.