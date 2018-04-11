Председатель ЦИК: «До сих пор никаких жалоб в связи с нарушениями не поступало»

2018-04-11 14:40 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сказал, что сегодня активность избирателей Азербайджана связана с проведением пропаганды на нужном уровне.

По словам председателя ЦИК, процесс голосования проводится прозрачно: «Это можно сказать и на основании мнений международных наблюдателей. Все они заявили, что процесс голосования проводится в соответствии с Избирательным кодексом».

М.Панахов отметил, что до сих пор в ЦИК никаких жалоб в связи с нарушениями не поступало.