Глава МИД Турции заявил, что Африн нельзя передавать под контроль Дамаска

2018-04-11 14:25 | www.trend.az | 7

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмел возможность передачи города Африн под контроль сирийского правительства. Об этом политик заявил в среду в Анкаре, его заявление транслировал телеканал NTV, передает ТАСС.

"Этот регион [Африн] нельзя передавать под контроль режима [президента Сирии Башара Асада]. В стране занятная ситуация: воюющие между собой сегодня группы завтра продают друг другу оружие. В таком беспорядке нельзя говорить о том, чтобы кому-то что-то передавать", - отметил министр.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, выразившего надежду, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Чавушоглу в связи с этим отметил, что "вероятно, Лавров так ответил на какой-то заданный ему вопрос", надо выяснить контекст его заявления.

Относительно ситуации вокруг якобы имевшей место химатаки в Сирии турецкий министр сказал, что "режим не первый раз применяет химоружие". "Своими бомбами он убил около миллиона человек. Пора уже переходить к политическому процессу урегулирования, а режим Асада должен уже уйти", - сообщил Чавушоглу.