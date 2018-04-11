Подготовка Межбанка Азербайджана к приватизации требует времени - Самир Шарифов

2018-04-11 14:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Процесс приватизации Международного банка Азербайджана (МБА) требует определенной подготовки, сказал в среду журналистам министр финансов страны Самир Шарифов.

По его словам, в настоящее время процесс оздоровления банка уже завершен.

"Мы уже завершили процесс оздоровления банка и реструктуризации токсичных активов, находящихся на балансе МБА. Завершение данного процесса повысило актуальность вопроса приватизации банка. Но при этом приватизация МБА требует проведения ряда подготовительных работ", - отметил министр.

Самир Шарифов оценил финансовое состояние банка стабильным.

"В ближайшее время банк опубликует свою аудированную финансовую отчетность за 2017 год, и все смогут убедиться, что банк превратился в прибыльный финансовый институт. Это означает, что мы можем приступить к подготовке банка к приватизации. Это длительный процесс. Мы должны рассмотреть несколько вариантов и выбрать один из них. После этого соответствующие государственные органы, и в первую очередь Государственный комитет по имущественным вопросам, занимающийся процессами приватизации, а также руководство банка и другие государственные структуры займутся данным вопросом", - сказал Шарифов.

Министр также добавил, что приватизация МБА не повлияет на деятельность процессингового центра Azericard, который является дочерней структурой банка.