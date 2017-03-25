Россия снизила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки

2017-03-25 19:14 | www.trend.az | 4

РФ в настоящее время снизила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки по сравнению со среднесуточным показателем октября 2016 года в рамках соглашения с нефтедобывающими странами, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"185 (тысяч баррелей в сутки — ред.)",- ответил Новак на вопрос о том, на сколько сократила Россия добычу нефти.

Россия с опережением выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти, говорил ранее в марте Новак. При этом он отмечал, что изначально речь шла о поэтапном сокращении, достичь снижения добычи в 300 тысяч баррелей в сутки предполагалось не сразу, а к концу апреля. По словам министра, к концу марта показатель составит 200 тысяч баррелей в сутки.

Новак прибыл в столицу Кувейта для участия в заседании министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения, которое пройдет 26 марта.

В комитет входят три страны ОПЕК (Венесуэла, Кувейт, Алжир), а также две не входящие в эту организацию (Россия и Оман) и представитель Саудовской Аравии. Также в заседании примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.