Самир Шарифов: «Приватизация МБА требует определенной подготовки»

2018-04-11 14:42 | www.apa.az | 7

«Процесс приватизации Международного банка Азербайджана требует определенной подготовки».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов. По его словам, процесс оздоровления банка уже завершен.

«Мы уже завершили процесс оздоровления банка и реструктуризации токсичных активов, находящихся на балансе МБА. Завершение данного процесса повысило актуальность вопроса приватизации банка. Но приватизация МБА требует проведения ряда подготовительных работ. Финансовое состояние банка стабильное. В ближайшее время МБА опубликует свою аудированную финансовую отчетность за 2017 год, и все смогут убедиться, что банк превратился в прибыльный финансовый институт. Это означает, что мы можем приступить к подготовке МБА к приватизации. Это длительный процесс. Мы должны рассмотреть несколько вариантов и выбрать один. Государственный комитет по имущественным вопросам, занимающийся процессами приватизации, а также руководство банка и другие государственные структуры займутся данным вопросом», - сказал С.Шарифов.

Министр также добавил, что приватизация МБА не повлияет на деятельность процессингового центра Azericard, который является дочерней структурой банка.