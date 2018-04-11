Завтра будет 27 градусов тепла

2018-04-11 14:50 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 апреля будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как передает Oxu.Az, температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 17-22° тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике осадков не ожидается. Однако днем местами возможны гром, кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер, который днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 22-27° тепла.

Верхний Карабах: В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангелане, Лачыне, Кельбаджаре, а также в Дашкесанско-Гедабекском районе осадков в основном не ожидается. Однако днем местами будет гром, возможны кратковременные дожди. Утром ожидается туман. Западный ветер днем местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

В Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле в основном осадков не ожидается. Однако ближе к ночи местами возможен гром, кратковременные дожди. Утром будет туман, подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре в основном осадков не ожидается. Однако днем местами возможен гром, кратковременные дожди. Ночью и утром кое-где будет туман, подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

Центральный Аран: В Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Агдаше, Кюрдямире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Биласуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале в основном осадков не ожидается. Ночью и утром кое-где будет туман. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 20-25° тепла.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре в основном осадков не ожидается. Утром в горах туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.