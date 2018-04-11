Наблюдатель из Германии: Активность избирателей высокая

2018-04-11 14:54 | www.oxu.az | 7

Немецкие наблюдатели обратили внимание на то, что граждане Азербайджана с воодушевлением приходят на выборы.

Об этом Oxu.Az сообщила член наблюдательной миссии Германии Хансен Флемия.

«Наблюдается высокая явка в избирательных участках. Мы посетим еще несколько участков по Азербайджану. Более подробная информация будет у нас к вечеру», - отметила она.

В Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

871 международный наблюдатель прошел аккредитацию для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля. Это граждане 59 стран, представляющие 58 международных организаций.

А.Мамедов

