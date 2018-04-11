В Алжире разбился военный самолет, погибли 257 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 15:05 | www.apa.az | 7

В Алжире разбился военный самолет «Ил-76».

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал En-Nahar, на месте крушения обнаружили тела 257 человек.





Самолет упал в районе аэропорта Буфарик провинции Блида через несколько минут после взлета и загорелся. Очевидцы сообщают, что у лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.

На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи и 300 спасателей.

Источники сообщают, что экстренные службы обнаружили одного пострадавшего в критическом состоянии не из числа пассажиров. Скорее всего, в момент крушения он находился в зоне падения.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.

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13:04

В Алжире разбился военный самолет.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, число погибших может превысить 200 человек.





Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что большинство пассажиров были военными, никто не выжил.

Алжирское информационное агентство сообщает, что самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. Причиной могла стать техническая неисправность.



Как передает Новостной портал Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78.

На место происшествия направили 14 машин скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.