В Кремле подтвердили, что инаугурация Путина пройдет 7 мая

2018-04-11 15:19 | www.apa.az | 8

В Кремле подтвердили, что церемония вступления Владимира Путина в должность президента на новый срок пройдет 7 мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в среду, выступая в Госдуме с ежегодным докладом о работе кабинета министров, премьер Дмитрий Медведев сказал, что этот отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая после вступления в должность президента в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта, явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Этот срок станет для Путина четвертым. До этого он занимал пост президента с 2000 по 2008 год. После этого четыре года работал в должности премьера. После выборов 2008 года он вновь возглавил страну.