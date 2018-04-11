ВС Армении «погремели оружием» на передовой

2018-04-11 15:23 | www.oxu.az | 7

Вооруженные силы Армении 11 апреля, в день выборов в Азербайджане, провели незапланированные военные учения в оккупированном Кельбаджаре.

Об этом, как передает Oxu.Az, пишет издание Lragir.

По словам начальника генерального штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, учения впервые прошли у передовой линии. Также проводились боевые стрельбы, отрабатывался сценарий боевых действий в горных условиях.

По сценарию учений ВС Армении предотвратили внезапное нападение противника.

Причем целью была оборона Кельбаджара. К учениям были вовлечены авиационные подразделения ВС Армении, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25.