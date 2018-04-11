МИД: Некоторые иностранные интернет ресурсы распространяют дезинформацию, чтобы нанести урон избирательному процессу в Азербайджане

2018-04-11 15:23 | www.apa.az | 7

«Некоторые распространяющие ложные и клеветнические сообщения интернет ресурсы, расположенные за пределами Азербайджана, и профили социальных сетей распространяют предвзятую информацию с целью нанести урон процессу свободных, демократических и справедливых президентских выборов в нашей стране».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что на представленных этими интернет ресурсами фотоснимках и видеокадрах номера избирательных участков не соответствуют номерам реальных избирательных участков. Использование на снимках элементов «Photoshop», заявления от имени неизвестных лиц, попытки придать другую окраску активности избирателей и очереди на избирательных участках являются наглядным свидетельством того, что подобные сообщения ничто иное, как дезинформация.

«Путем распространения фальшивой информации они уводят в ложное направление международных и местных наблюдателей, следящих за выборами в условиях свободы, демократии и прозрачности, и в итоге преследуют такие грязные цели как влияние на подготовленные наблюдателями итоговые отчеты. Созданы все условия для того, чтобы международные и местные наблюдатели следили за ходом голосования в условиях свободы, демократии и прозрачности, и они обладают всеми необходимыми возможностями для ознакомления с ситуацией на местах», - отметил Х.Гаджиев.