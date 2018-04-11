Азербайджанцы подверглись нападению в Киеве - ВИДЕО

2018-04-11 15:34 | www.oxu.az | 7

В Центре Киева произошло групповое хулиганское нападение на турецкий ресторан Lokanta, в результате чего пострадало несколько иностранцев.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на QHA.

Инцидент произошел еще 8 апреля, но стало известно о нем только сейчас.

«Около 22:00 у нас было двое молодых людей - азербайджанцев. В тот же день я видел, как у стадиона «Динамо» собралась группа молодых людей.

Проходя мимо кафе, они нецензурно выражались, азербайджанцы отреагировали на это.

Потом молодчики ушли в сторону метро Крещатик, где собрали еще 15-20 человек и вернулись обратно к ресторану. Им было где-то от 15 до 25 лет», - цитирует издание слова хозяина заведения Эмре Каратепе.

По его словам, азербайджанцы, увидев агрессивную толпу, скрылись внутри заведения. Персонал ресторана из-за явных недружелюбных намерений молодых людей не пустил их в помещение.

«Мы остановили молодых людей при входе, чтобы понять, в чем суть проблемы. У них были ножи, дымовые шашки, которые используются на футбольных матчах», - отметил Каратепе.

После того, как толпа не смогла убедить владельцев заведения выдать клиентов, молодчики начали действовать агрессивно. Они разбрасывали мебель и проявляли агрессию по отношению к другим посетителям.

«Все продолжалось около 10 минут. То есть, в 22:20 началось и в 22:30 уже никого не было. Они убежали», - добавил хозяин заведения.

В результате инцидента пострадали три индийца и 1 араб. Эмре Каратепе отметил, что полиция отреагировала оперативно, задержав нескольких нападавших.