МИД Азербайджана о фейковых новостях по выборам

2018-04-11 15:44 | www.oxu.az | 8

Некоторые интернет-ресурсы, расположенные за пределами Азербайджана и распространяющие ложные и клеветнические сообщения, а также профили в социальных сетях распространяют предвзятую информацию с целью нанести урон процессу свободных, демократических и справедливых президентских выборов в нашей стране.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что на представленных этими интернет-ресурсами фотоснимках и видеокадрах номера избирательных участков не соответствуют номерам реальных избирательных участков.

Использование на снимках элементов «Photoshop», заявления от имени неизвестных лиц, попытки придать другую окраску активности избирателей и очереди на избирательных участках являются наглядным свидетельством того, что подобные сообщения ничто иное, как дезинформация.

«Путем распространения фальшивой информации они уводят в ложное направление международных и местных наблюдателей, следящих за выборами в условиях свободы, демократии и прозрачности, и в итоге преследуют такие грязные цели, как влияние на подготовленные наблюдателями итоговые отчеты.

Созданы все условия для того, чтобы международные и местные наблюдатели следили за ходом голосования в условиях свободы, демократии и прозрачности, и они обладают всеми необходимыми возможностями для ознакомления с ситуацией на местах», - отметил Х.Гаджиев.