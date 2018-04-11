На месте крушения самолета в Алжире обнаружили тела 181 погибшего (Обновлено)

2018-04-11 14:51 | www.trend.az | 7

В районе крушения военного самолета на севере Алжира к настоящему моменту обнаружены тела 181 погибшего, сообщает алжирский телеканал "Ан-Нахар" со ссылкой на военные источники, передает РИА Новости.

Всего на борту "Ил-76" могли находиться до 250 военнослужащих.

13:37 (GMT+4) Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары, сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС, передает РИА Новости.

"Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары — ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

12:59 (GMT+4) Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник, передает РИА Новости.

Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров являлись военнослужащими. Самолет упал в районе аэропорта.