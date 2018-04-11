На президентских выборах в Азербайджане созданы условия для голосования граждан всех возрастов - молдавский депутат

2018-04-11 15:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане в настоящее время не зафиксировано никаких нарушений, сообщила Trend председатель парламентского Комитета по международным отношениям Молдовы, депутат Виолета Иванов.

“Мы уже побывали на нескольких избирательных участках и хотели бы отметить высококвалифицированную организованность на всех избирательных участках, на которых мы присутствовали. Нами не было замечено никаких нарушений. Все проходит очень спокойно. Здесь организованы условия для людей как пожилого возраста и так для молодежи", - сказала Иванов.

Депутат также затронула высокую явку на выборах. "То, что уже к 10 часам утра во многих избирательных участках посещаемость превышала 20 процентов, свидетельствует о том, что народ действительно очень хочет отдать свой голос и выбрать свое будущее", - сказала Иванов. По словам депутата, это демонстрирует то, что молодежь проявляет неподдельный интерес к вопросу развития государства и делает все возможное, чтобы развитие Азербайджана и дальше продолжалось на высоком уровне.

Депутат отметила, что вся работа на избирательных участках проходит спокойно и упорядоченно.

"Можно сказать, что у людей праздничное настроение, они спокойно шли голосовать с улыбками на лицах. Еще раз подчеркну, что чувствуется высокая квалифицированная организация выборов. Мы ощутили, что проявляются демократические ценности. Я хотела бы пожелать азербайджанскому народу процветания, всего самого доброго и хорошего”, - отметила Иванов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Франгиз Агаларова. Редактор: Хазар Ахундов)

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