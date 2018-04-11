В Баку будет 22°, в районах Азербайджана - 25° тепла

2018-04-11 15:26 | www.apa.az | 8

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах будет слабый туман. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 17-22° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

12 апреля в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Днем в некоторых северных и западных районах прогремит гром, пойдут кратковременные дожди. Утром ожидается туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.