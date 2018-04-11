Трамп «ударил» по рублю - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 15:59 | www.oxu.az | 7

После заявления президента США Дональда Трампа рубль усилил падение, доллар уже прошел уровень 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, расчетами «завтра» на 14:10 по московскому времени курс доллара к рублю повышался на 1,78 рубля - до 64,8 рубля, курс евро - на 2,25 рубля - до 80,1 рубля.

На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля — максимума с 30 ноября 2016 года, евро до 80,5 рубля — максимума с 10 марта 2016 года.

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В России продолжается удешевление курса рубля по отношению к доллару.

Как сообщает Oxu.Az, доллар подорожал на 1,74 рубля и составил 64,76 рубля.

Таким образом, курс USD/RUB обновил рекорд, зафиксированный в декабре 2016 года.

Курс евро также повысился – на 2,29 рубля, до 80,14 рубля.

Индекс Московской биржи упал на 0,3% и установился на отметке 2 168,31.

Доллар сохраняет высокий курс и в Турции. На Крытом рынке (Капалы-чарши) в Стамбуле доллар покупается за 4,1180 лиры, продается за 4,1200 лиры. Евро покупается за 5,0930 лиры, продается за 5,0950 лиры.

Отметим, что за последнюю неделю российская и турецкая национальные валюты больше остальных потеряли в цене в отношении доллара.

Л.А.

