Маршрут поезда Баку-Харьков продлевается до Киева

2018-04-11 15:35 | www.apa.az | 7

С 21 апреля 2018 года маршрут пассажирского поезда Баку-Харьков №369-370 будет продлен до станции Киев-Пассажирская.

Как сообщила АПА-Экономикс пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова, таким образом, поезд Баку-Харьков с 21 апреля станет поездом Баку-Киев. Поезд будет проезжать Харьков, Полтаву, Миргород и Лубны. Из Баку поезд будет выезжать один раз в неделю, по четвергам в 01:35, и прибывать в Киев в понедельник в 11:46 по местному времени. В тот же день, в 14:37 поезд будет возвращаться обратно. В Баку поезд будет прибывать в четверг в 04:10 по местному времени.