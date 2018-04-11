Москва ответила Трампу

2018-04-11 16:02 | www.oxu.az | 7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в фейсбуке слова президента США Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии «умными» ракетами.

Как передает Oxu.Az, по мнению Захаровой, умные ракеты должны лететь в сторону террористов.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.

Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?», — написала она.