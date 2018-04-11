Тренер: Некоторые спортсмены останутся вне сборной – ВИДЕО

2018-04-11 16:12 | www.oxu.az | 7

Сборная Азербайджана по вольной борьбе, ставшая второй на Кубке мире в городе Айова (США), сегодня ночью вернулась домой.

Как передает Oxu.Az, наших спортсменов встретили в международном аэропорту Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов и члены команды провели брифинг по возвращении в Баку:

«На Кубок мира попали восемь сильнейших команд. В нашей подгруппе были Куба, Казахстан и Монголия.

Первая встреча была против Кубы. Это была очень напряженная встреча. Ребята демонстрировали настойчивость во встречах со всеми командами. Перед соревнованиями мы сказали, что основная цель – путевка в финал.

В составе команды отдавали предпочтение молодым борцам. Ведущие борцы Шариф Шарифов, Муртузали Мухаммедов, Нурмухаммед Гаджиев не попали в команду из-за проблем со здоровьем.

Планировали, что выступит Тогрул Аскеров, но он не в хорошей форме. Из лидеров команды были Джебраил Гасанов, Гаджи Алиев, Джамаледдин Мамедов, Асланбек Алборов, Александр Гостиев. Из новичков Джошгун Азимов проявил много упорства. Борьба Георги Едишерашвили мне очень понравилась».

Фирдоуси Умудов рассказал, что в финале азербайджанские спортсмены столкнулись с несправедливостью:

«В финале были некоторые закулисные моменты. Мы претендовали на первое место. До финала у Гаджи Алиева возникли проблемы со здоровьем. Джебраила Гасанова откровенно засудили судьи, ему не засчитали приемы на 4 и на 2 балла. Несмотря на это, наши борцы сражались до конца.

Наш соперник в финале – сборная США – в прошлом году была чемпионом мира. Но мы чувствовали себя победителями. Правда, у нас были ошибки. Впереди нас ждет чемпионат Европы. Некоторые спортсмены останутся вне сборной, потому что их воля и характер нам не понравились».

Джебраил Гасанов (капитан сборной): «В начале финальной схватки сделал прием на четыре балла, но арбитр дал 2. В конце схватки сделал прием на 2 балла, но очко дали сопернику.

Не только против меня, но и против других ребят была допущена несправедливость. Это большой успех перед ЕВРО. В последний раз мы были вторыми на Кубке мира 6 лет назад в Баку. Сделаем все, что можем, на чемпионате Европы».

Гаджи Алиев (член сборной): «В последний раз мы были вторыми на Кубке мира в Баку в 2012 году. После этого несколько лет не могли выйти в финал. К счастью, это произошло. Молодые хорошо поборолись на Кубке мира, как Афган Хашалов и Джошгун Азимов. В будущем они войдут в состав сборной.

Что касается меня, то у меня были проблемы со здоровьем. Но я должен был помочь команде. В финале старался победить, но вывихнул палец. Увы, не смог помочь сборной».

Отметим, что сборная Азербайджана в финале Кубка мира по вольной борьбе проиграла США со счетом 6:4.