Самвел Бабаян признал свою причастность к контрабанде боеприпасов

2017-03-25 20:08 | www.trend.az | 4

В ходе допроса Самвел Бабаян и другие арестованные признали свою причастность к контрабанде пусковой трубы "Игла" и ракеты "9М39". Они представили сведения об обстоятельствах дела, передает сайт Новости-Армении.

Согласно источнику, в результате мероприятий, осуществленных Службой национальной безопасности, 22 марта были обнаружены составляющая часть переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", пусковая труба ПЗРК "Игла" и ракета "9М39" того же комплекса.

"В связи с этим 22 марта в следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по признакам статей 235 ч.2 и 235.1 ч.2 п.1 УК Армении.

По подозрению с участии в этом преступлении 22 марта 2017 года были задержаны три человека, в том числе Самвел Бабаян.

На основании достаточных доказательств, приобретенных в ходе следствия, Самвелу Бабаяну и его сообщникам предъявлены обвинения по признакам 235 ч.2 и 235.1 ч.2 п.1.