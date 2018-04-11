Миссия TÜRKPA наблюдает за выборами в Азербайджане

2018-04-11 15:43 | www.apa.az | 6

Международная миссия наблюдателей TÜRKPA наблюдает за ходом голосования на президентских выборах.



Как сообщает АПА, в состав миссии вошли депутаты из Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также сотрудники Секретариата TÜRKPA. С момента начала голосования наблюдатели TÜRKPA посетили избирательные участки № 1,2,12,13 и 5 44-го избирательного округа Сумгаит-Хызы, а также избирательные участки № 9, 10, 22 42-го Сумгаитского избирательного округа. Затем делегация TÜRKPA во главе с членом ВНСТР Халуком Ипеком направится в город Хырдалан.

Глава миссии Халук Ипек заявил, что выборы проходят прозрачно, и активность очень высокая.