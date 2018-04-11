МВД опровергло информацию о митинге перед избирательным участком

2018-04-11 15:48 | www.apa.az | 6

Действующий за пределами Азербайджана «Meydan TV» сегодня распространил информацию, что во время президентских выборов в Азербайджане группа лиц, желающих провести митинг перед одним из избирательных участков, подверглась насилию со стороны полиции. «Meydan TV», не изменяя своим традициям, и на этот раз продолжает клеветническую кампанию против нашей страны».



Так ответили в пресс-службе МВД на запрос АПА о распространенной информации.



«Сегодня граждане Азербайджана, пользуясь своим избирательным правом, проявляют активность на проходящих в стране президентских выборах. Выборы продолжаются в условиях демократии и властности. Это подтверждают как местные, так и международные наблюдатели.

До сих пор нигде в стране фактов проведения собраний, митингов перед каким-либо избирательным участком не зарегистрировано. Сотрудниками органов внутренних дел, которые работают в усиленном режиме, на высоком уровне обеспечиваются общественный порядок и безопасность. Из участков, где голосуют граждане, в полицию не поступало никакой информации о нарушениях общественного порядка или каких-то противозаконных действиях.

Поэтому мы рекомендуем пользователям других социальных сетей, распространяющих клеветническую информацию «Meydan TV», не вводить в заблуждение своих подписчиков и читателей, распространяя предвзятую информацию, не отражающую правду о выборах, в ходе которых наша страна и ее граждане демонстрируют высокую активность.