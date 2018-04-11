Растет число жертв крушения самолета в Алжире - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 16:16 | www.oxu.az | 6
Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стали 257 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.
Большинство погибших - военнослужащие.
Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета. На место авиакатастрофы прибыл замминистра генерал армии Ахмед Гайд Салах.
Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли в результате крушения военного самолета Ил-76 в Алжире.
Крушение произошло всего через несколько минут после взлета между городами Буфарик и Блида.
12:40
Не менее 200 военнослужащих считаются погибшими в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в среду утром в Алжире.
Об этом передает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС.
«Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны – Алжира», - говорится в сообщении телеканала «Аль-Хадас».
Сразу после падения борт загорелся.А.Мамедов