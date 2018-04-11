Самир Шарифов о приватизации «Межбанка»

2018-04-11 16:23 | www.oxu.az | 6

Процесс оздоровления и реструктуризации токсичных активов на балансе «Международного банка Азербайджана» близится к завершению.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

Он отметил, что финансовая ситуация в банке стабильна:

«В ближайшие дни банк опубликует аудиторский отчет по 2017 году. Каждый будет уверен, что МБА превратился в доходный финансовый институт. Это означает, что мы можем начать готовиться к приватизации.

Надо рассмотреть несколько вариантов и выбрать один из них.

После этого вопросом будут заниматься соответствующие государственные органы, в первую очередь Госкомитет по вопросам имущества, руководство банка и другие государственные структуры.

Л.А.

