Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Казахстана (ФОТО)

2018-04-11 15:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Комеков Тойлы Бабаевич вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Президент Казахстана поздравил дипломата с началом почетной и ответственной миссии и подчеркнул, что Туркменистан и Казахстан братские страны и между ними развиваются конструктивный диалог. Взаимные визиты глав двух государств в прошлом году и подписание важных документов как соглашения о стратегическом партнерстве и о демаркации границ, дал новый импульс двухсторонним отношениям.