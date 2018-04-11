Пожар в Шахдагском Национальном Парке потушен - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 16:03 | www.apa.az | 6

Пожар, произошедший в лесничестве № 5 на территории села Рустов Губинской части Шахдагского Национального Парка потушен в 15.40 сотрудниками местных структур МЭПР и МЧС.

Как сообщили АПА в МЭПР, на участке площадью 0,5 гектара выгорели трава и листья. Выясняются причины пожара.

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15.33

Сегодня в районе 13.50 вблизи села Тенгеалты Губинского района произошел пожар на принадлежащем муниципалитету участке пастбища.

Как сообщила АПА руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова, огонь впоследствии перекинулся на лесничество Рустов Губинской части Шахдагского Национального Парка и охватил 0,5 гектарf земли. В ликвидации произошедшего по неизвестной причине пожара принимают участие пожарные местных отделений МЭПР и МЧС.

Оперативные мероприятия продолжаются.