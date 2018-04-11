Великобритания дала рекомендации своим гражданам, желающим посетить Баку во время «Формулы-1»

2018-04-11 16:28 | www.apa.az | 6

Великобритания дала рекомендации своим гражданам, планирующим визит в Баку во время Гран-при «Формулы-1».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт британского правительства, в рекомендации отмечено, что для въезда британских граждан в Азербайджан требуется виза. Кроме того, гражданам была предоставлена информация о температуре воздуха в Азербайджане во время Гран-при 27-29 апреля.

Отмечается, что уровень преступности в Баку низкий. Однако британское правительство все равно призвало своих граждан быть осторожными.