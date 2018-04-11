Депутат: Напряженность в Сирии – худший сценарий для всех

2018-04-11 16:35 | www.oxu.az | 6

Напряженность между Россией и США в Сирии в той или иной степени может затронуть Иран и Турцию, с которыми граничит Азербайджан.

Об этом Oxu.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) АР, политолог Расим Мусабеков.

По мнению азербайджанского парламентария, это не самый приятный сценарий для Азербайджана.

«О том, как будут развиваться события, можно будет сказать, только если знать ответы на ряд вопросов, касающихся этой темы: Готова ли Америка ударить именно по позициям сирийских террористов, или по иранской «Хезболла»?

Или: будут ли ВКС России сбивать исключительно выпущенные ракеты, или нанесут удары по самолетам и кораблям США? Неизвестно, на какой стадии все это приостановится», - отметил эксперт.

Мусабеков также подчеркнул, что для региона, в том числе и для Азербайджана, в настоящее время сложилась неприятная и опасная ситуация.

«Остается надеяться на то, что у них хватит мозгов вовремя остановиться и стабилизировать ситуацию.

Думаю, американцы не будут трогать российскую военную инфраструктуру в Сирии, и я не прогнозирую, что русские тоже в свою очередь осмелятся нанести удар по кораблям США. Потому что обе страны понимают всю опасность данной ситуации», - отметил, политолог.

По мнению Мусабекова, разум и тормоза пока действуют – это должно стать основной составляющей данного конфликта.

Напомним, что ранее Россия обещала сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии: «Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и «умные».

Али Мамедов

